نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري؛ وتعد أبرزهم مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي الانجليزي.

أبرز مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الزمالك ضد فاركو، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة on time sports 1.

بتروجيت ضد سموحة، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة on time sports 2.

الأهلي ضد غزل المحلة، الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة On time sports 1.

أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد بريست، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على قناة bein sorts 1.

يوفنتوس ضد ايندهوفن، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة bein sports 2.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة bein sports 1.