نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوساسونا يخطف نقطة ثمينة من ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مواجهة ريال مايوركا وأوساسونا، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيبيروستار، ضمن فعاليات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة ريال مايوركا وأوساسونا في الليجا

تمكن ريال مايوركا من تسجيل هدف التقدم عن طريق مهاجمه فيدات موريكي من ركلة جزاء في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+4، عادل المدافع الكاميروني فلافيان بويومو النتيجة لصالح أوساسونا.

وبتلك النتيجة، يحتل أوساسونا المركز التاسع برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز العاشر فريق ريال مايوركا والذي يمتلك نفس عدد النقاط.