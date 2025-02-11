نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد
أسفرت قرعة الدور الخامس (16) لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهة مانشستر سيتي مع بليموث المنافس بدوري البطولة الإنجليزي.
وسجل بليموث صاحب المركز الأخير بدوري البطولة، مفاجأة كبيرة أمس الأحد وأطاح بليفربول متصدر الدوري الممتاز من الدور الرابع.
ويتوجه بليموث لملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية.
ويلتقي مانشستر يونايتد حامل اللقب مع ضيفه فولهام في واحدة من ثلاث مباريات تجمع بين فريقين بالدوري الممتاز، حيث يلتقي أيضا نيوكاسل يونايتد مع ضيفه برايتون وبورنموث مع ضيفه وولفرهامبتون.
ويلتقي أستون فيلا مع كارديف سيتي المنافس بدوري البطولة، كما يلتقي بيرنلي مع مضيفه بريستون على أن يلتقي الفائز من مباراة دونكاستر مع كريستال بالاس مع مضيفه ميلوال كما يلتقي الفائز من مباراة إيكستر مع نوتنغهام فورست مع ضيفه إيبسويتش.
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