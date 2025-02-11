نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي أبرزهم.. محمد شوقي يحدد موعد جلسات تجديد عقود لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد محمد شوقي نائب المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، موعد جلسات تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وأبرزهم النجم الدولي محمد الشناوي قائد الفريق.

وقال الاعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الاولى بالتلفزيون المصري:" محمد شوقي طلب تحديد موعد جلسات لتجديد عقود لاعبي الاهلي".

وأضاف:" محمد شوقي طلب أن يكون أول لاعب يتم عقد جلسة معه لتجديد عقده مع النادي الاهلي، هو محمد الشناوي".

وأشار:" مسئولي النادي الاهلي، أبلغوا محمد شوقي أن يترك ملف تجديد عقد الشناوي، لأنه سيتولى أمره محمود الخطيب رئيس النادي".

وأتم:" محمد شوقي قرر أن يجلس مع لاعبي الاهلي التي أوشكت عقودهم على الانتهاء عقب مباراة غزل المحلة، وهم كريم نيدفيد وحمزة علاء وعمرو السولية، بالاضافة إلى رامي ربيعة، وذلك لأنه يرغب في الحصول على صلاحية جماهيرية".