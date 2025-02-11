نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستال بالاس يكسر حاجز دونكاستر بثنائية نظيفة ويعبر إلى دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس فوزًا ثمينًا بثنائية نظيفة على نظيره دونكاستر، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

انطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب بيل فو إيرث، وشهدت بداية قوية من جانب كريستال بالاس، الذي فرض ضغطًا هجوميًا على مرمى دونكاستر منذ الدقائق الأولى.

هدد كريستال بالاس مرمى دونكاستر بفرصة خطيرة كادت أن تترجم إلى هدف، قبل أن ينجح دانيال مونيوث في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم كريستال بالاس بهدف دون رد.

دخل كريستال بالاس الشوط الثاني بنفس الروح الهجومية، ونجح في تعزيز تقدمه بهدفٍ ثانٍ عن طريق جاستن ديفيني في الدقيقة 55.

واصل الفريقان محاولاتهما خلال الدقائق المتبقية، إلا أن النتيجة بقيت على حالها، رغم احتساب الحكم 5 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز كريستال بالاس (2-0) وتأهله إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.