نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يهزم فيورنتينا بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز على حساب فريق فيورنتينا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان يفوز على فيورنتينا

وسجل بونجرافيتش لاعب فيورنتينا هدف إنتر ميلان الأول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 28، ثم تعادل ماندراجورا لفريق فيورنتينا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 44.

واحرز ماركو أرناتوفيتش هدف فوز فريق فيورنتينا في الدقيقة 52 من بداية الشوط الثاني.

ترتيب إنتر ميلان وفيورنتينا في الكالتشيو

ورفع فريق إنتر ميلان رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يحتل فريق فيورنتينا في المركز السادس برصيد 42 نقطة.