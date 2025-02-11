نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسكار لوبيز يبدأ مهامه في مارس ويمنح لجنة الحكام حرية استقدام طاقم القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الكولومبي أوسكار رويز، في ختام ورشة تطوير الحكام بمشروع الهدف في السادس من أكتوبر، أبلغ لجنة الحكام الحالية، بأنه سيبدأ مهتمه أوائل مارس المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أوسكار منح أعضاء لجنة الحكام الحاليين، حرية مخاطبة الاتحادات الأوروبية الكبرى، لاستقدام طاقم أجنبي لمباراة القمة، وشدد على أنه لن يتدخل في هذا الملف".



وأضاف:" أوسكار أكد على أن الاستعانة بحكام أجانب لمباريات القمة، لا يقلل من الحكام المصريين وأن الجميع لديه فرصة لإثبات ذاته الفترة المقبلة".

واختتم: "هاني أبو ريدة على هامش ختام الورشة اليوم الإثنين، أبلغ الحكام بتعيين أوسكار رئيسا للجنة الحكام بشكل رسمي، وأن مدة التعاقد ستكون لموسم ونصف الموسم".