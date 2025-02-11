نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد كشري مديرًا فنيًا لديروط.. وسيراميكا كليوباترا يدعم الفريق في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، الراعي الرسمي لنادي ديروط الرياضي، عن تعاقده مع الكابتن أحمد كشري، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، لتولي منصب المدير الفني للفريق.

ويأتي هذا التعاقد في إطار حرص سيراميكا كليوباترا على دعم نادي ديروط بكل السبل الفنية الممكنة، بهدف تطوير الأداء وتحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات دوري المحترفين، الذي يشهد تنافسًا قويًا بين جميع الفرق.

وسيتولى كشري المسؤولية خلفًا للمدرب البلغاري ألكسندروف أناتولي، حيث يسعى الفريق إلى تحسين مركزه في جدول الدوري من أجل ضمان الاستمرار في المسابقة الموسم المقبل، تمهيدًا لوضع استراتيجية جديدة تتماشى مع رؤية مجلس إدارة النادي.

ويضم الجهاز الفني المساعد للكابتن أحمد كشري كلًا من: أحمد عبدالظاهر مدربًا عامًا، مصطفى مهنا مدربًا، يوسف أحمد مدربًا ومحللًا للأداء، أحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وياسر عثمان معدًا بدنيًا.