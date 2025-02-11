نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاينورد الهولندي يطلب ضم حمزة عبدالكريم.. والأهلي يدرس القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن حمزة عبدالكريم مهاجم الأهلي تحت 17 سنة وأفضل لاعب في بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الناشئين التي استضافتها الجزائر، وصل له عرض من نادي فاينورد روتردام الهولندي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" العرض ليس للفريق الأول ولكن لانضمامه لفريق الشباب بالنادي الهولندي بعد متابعة دقيقة للمهاجم الشاب في بطولة شمال افريقيا من كشافي النادي الهولندي".

وأضاف:" هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لرفض العرض ولكن سيتم النظر في الأمر من الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط خلال الفترة المقبلة".