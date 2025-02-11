نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يستعرض رؤية الأهلي الإعلامية خلال اجتماع مجلس الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بقطاعات النادي المختلفة خلال الفترة المقبلة.

واستهل الخطيب الجلسة بالحديث عن الزيارة التي قام بها أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمقر النادي، والتي تناولت رؤية الدولة المصرية لمستقبل الإعلام الوطني، في ظل التطورات العالمية التي تشهدها هذه الصناعة.

كما تطرق الخطيب خلال اللقاء إلى المنصات الإعلامية التي يمتلكها الأهلي، والتي تشمل مجلة الأهلي كواحدة من أقدم الإصدارات الرياضية، وقناة الأهلي التي تشهد تطورًا مستمرًا، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للنادي ومنصاته الرقمية. كما أشار إلى خطط النادي للتوسع في المجال الإعلامي بما يتماشى مع توجهات الدولة.

وفي ختام اللقاء، وجّه أحمد المسلماني دعوة إلى الكابتن محمود الخطيب لزيارة مقر الهيئة الوطنية للإعلام في ماسبيرو، حيث رحّب الخطيب بالدعوة مؤكدًا على استمرار التعاون المثمر بين الطرفين.