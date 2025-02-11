نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف إمام عاشور الأفضل في الجولة الـ12 باختيار الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اختيار هدف إمام عاشور في شباك بتروجيت كأفضل هدف في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وكان إمام عاشور قد أحرز الهدف الأول للأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة ذاتها، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

على صعيد آخر، يواصل الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، استعداداته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة غدًا الثلاثاء، 11 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.