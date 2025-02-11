نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعتمد تصميم الاستاد الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في جلسته اليوم التصميم الذي تقدمت به شركة القلعة الحمراء الحاصلة على حق إنشاء وإدارة استاد الأهلي الجديد.. الحلم الذي لطالما انتظرت جماهير النادي تحقيقه، وحاول فيه أبناء الأهلي المخلصون على مدى سنوات عديدة مضت لم تحالفهم خلالها الظروف لإنجاز هذا الصرح العظيم، الذي بدأت ملامحه تظهر على أرض الواقع في خطوات وإجراءات تم إنجازها خلال الفترة الماضية، بدعم ومساندة مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وأكد الكابتن الخطيب أن الشكر موصول لمجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية السابق، برئاسة المهندس أيمن إسماعيل، على جهوده المخلصة خلال فترة توليه المسئولية لإنجاز حلم الاستاد الذي استكمله مجلس إدارة الشركة الحالي، برئاسة المهندس تامر نصر بحكمة وإخلاص.

كذلك وجَّه الكابتن الخطيب الشكر إلى شركة القلعة الحمراء لالتزامها بالبرنامج الزمني وتعاونها مع أفضل الشركات العالمية للخروج بتصميم استاد الأهلي بالصورة التي يتم عرضها على الجماهير في حفل كبير يوم 14 فبراير الجاري، وفق رؤية مجلس إدارة النادي وشركاته المتخصصة في هذا الشأن، حيث أكد الكابتن محمود الخطيب أن ما يحدث الآن هو نتاج قرار المجلس الحكيم بإنشاء أذرع استثمارية وفنية للأهلي ممثلة في شركاته التي يحصد الأهلي ثمارها اليوم، في أولى خطوات إنجاز هذا الحلم الكبير.