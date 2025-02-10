نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو جابر: إمام عاشور "الأفضل" حاليًا.. ولا أمانع اللعب للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لبرنامج VIP مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت، عن صفقة انتقال الدولي المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، قائلا: هي صفقة رائعة ومفيدة للكرة المصرية، أتمني من مرموش استكمال ما فعله صلاح في رحلته الاحترافية لرفع اسم مصر عاليًا في الدوري الإنجليزي.

وعن أفضل لاعب في الكرة المصرية حاليًا، قال ميدو جابر: إمام عاشور لاعب الأهلي هو أفضل لاعب في الكرة المصرية حاليًا، وأتمنى اللعب بجواره وبجوار إبراهيم عادل لأنهما الأفضل في الوقت الحالي.

وعن رأيه في حالة وصول عرض من نادي الزمالك للاستعانة بخدماته، قال "جابر": أحب الأهلي ولا أكره الزمالك وكرة القدم حاليًا يحكمها الاحتراف وليس العواطف، أنا لاعب كرة قدم محترف، ومن الممكن الانضمام للزمالك في حالة وصول عرض قوي.

وبخصوص أفضل الفرق في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، قال لاعب المصري، بتروجيت وحرس الحدود هما الحصان الأسود في الدوري هذا الموسم.

واختتم ميدو جابر حديثه لبرنامج VIP مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت عن أصعب اللحظات التي عاشها، قائلا: وفاة والدي من أصعب لحظات حياتي، كانت صدمة كبيرة جدًا لي، وأثرت كثيرًا على مستواي، لكنني تخطيت هذه المرحلة وعودت أقوى.