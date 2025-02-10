نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو جابر: "كارتيرون" كلمة السر في تألقي مع الأهلي.. وحسام حسن قادر على تجاوز شحاتة والجوهري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميدو جابر لاعب المصري البورسعيدي في تصريحات خاصة لبرنامج VIP مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت، عن فترته في النادي الأهلي، قائلا: تواجدي في الأهلي كان حلمًا وتحقق، هي من الفترات المهمة في مسيرتي الكروية، الفريق وقتها كان يمتلك العديد من النجوم مثل عبد الله السعيد ووليد سليمان وكنت أنافسهم بصورة جيدة، فترة كارتيرون كانت أفضل فتراتي في الجزيرة، لأنه تعامل معي بشكل جيد وكان مقتنعًا بأدائي وقادرًا على تحفيزي بالشكل الصحيح.

وتابع "جابر"، كل ما كان يقال عن وجود خلافات بيني وبين حسام البدري المدير الفني خلال فترة تواجدي في الأهلى غير صحيح، هو مدير فني كبير وأحبه كثيرًا ومن افضل المدربين الذين تدربت تحت قيادتهم، وهو أيضًا أضاف لي الكثير، وله كل الاحترام والتقدير واتمنى له التوفيق.

وأضاف ميدو جابر: فرق إفريقيا أصبحت أضعف عن فترة تواجدي في الأهلي، كنت اتمنى التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن لم يحالفني الحظ في المرتين وخسرنا أمام الوداد 2017 والترجي 2018.

وعن طريقة رحيله عن الأهلي، واصل لاعب المصري حديثه لبرنامج VIP، رحيلي جاء بعد رحيل كارتيرون، وقتها رفضت الرحيل عن طريق الإعارة، وبعد إغلاق الملف وعودتي للمشاركة مع الفريق، تفاجئت بمكالمة من أمير توفيق يبلغني فيها برحيلي إلى مصر المقاصة.

وعن منتخب مصر، قال ميدو جابر، لا أعلم أسباب استبعادي من منتخب مصر رغم تألقي في الفترة الأخيرة، ورغم ذلك أشكر كابتن حسام حسن على استدعائي للتواجد في قائمة الفراعنة.

واختتم لاعب المصري البورسعيدي حديثه لبرنامج VIP مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت، حسام حسن حقق المطلوب منه بنسبة 100٪، وهو قادر على تحقيق إنجازات أفضل من حسن شحاتة والجوهري، بالوصول بمنتخب مصر لأبعد نقطة في المونديال، المدير الفني المصري الأنسب لقيادة الفراعنة من الأجنبي، وكيروش كان من أفضل المدربين الأجانب في تاريخ مصر لكن لم يحالفه الحظ.