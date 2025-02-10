نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مايوركا وأوساسونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ريال مايوركا لمواجهة قوية أمام نظيره أوساسونا على أرضية ملعب إيبيروستار، في إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

ريال مايوركا يواجه أوساسونا في الليجا

وتنطلق أحداث المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات، تحت صافرة الحكم الإسباني أدريان كورديرو فيغا.

وجاء تشكيل ريال مايوركا، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: غريفز.

▪︎خط الدفاع: موخيكا - رايبو - فالجينت - مافيو.

▪︎خط الوسط: كوستا - ماسكاريل - رودريجيز.

▪︎خط الهجوم: داردير - نافارو - موريكي.

في المقابل، جاء تشكيل أوساسونا، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: هيريرا.

▪︎خط الدفاع: كروز - بويومو - كاتينا - أريسو.

▪︎خط الوسط: أوروز - تورو - مونكايولا.

▪︎خط الهجوم: سرقسطة - بوديمير - جارسيا.

ويحتل ريال مايوركا المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة، عن صاحب المركز التاسع فريق أوساسونا والذي يمتلك في رصيده 30 نقطة.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مايوركا وأوساسونا في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD3.