نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يطمئن على لاعب الكاراتيه ويوجه بتوفير الرعاية الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصًا على سلامة اللاعبين، يتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحالة الصحية ليوسف أحمد صفوت، لاعب الكاراتيه بمركز شباب فيصل بدمياط، الذي تعرض لإصابة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية، ما أدى إلى فقدانه الوعي.

وأصدر الوزير توجيهاته للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بتوفير كل سبل الدعم والعلاج اللازم للاعب، مع متابعة مستمرة لحالته الصحية لضمان تعافيه الكامل.

من جانبها، أكدت اللجنة الطبية أن حالة اللاعب مستقرة، مشيرة إلى أنه يخضع للملاحظة الطبية ويتلقى الرعاية اللازمة لضمان شفائه التام.

وأكد صبحي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لصحة الرياضيين وتسعى لتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف الألعاب الرياضية.