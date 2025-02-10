نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو جابر: قادرون على التتويج بالكونفدرالية وبطل الدوري سيكون "مفاجأة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في تصريحات لبرنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت، مؤكدًا على أن إدارة ولاعبي المصري يطمحون دومًا لإسعاد جماهير بورسعيد، الموسم الماضي كنا قريبين من الوصول لنهائي كأس مصر وكأس الرابطة، لكن التوفيق لم يحالفنا، لكننا حققنا جزءً من مشروع الفريق وهو المشاركة في كأس الكونفدرالية.

وتابع ميدو جابر: هذا الموسم نحاول الاستمرار على نفس المستوى محليًا وقاريًا، المصري قادر على التتويج بالكونفدرالية والمنافسة على المراكز الأولى في الدوري من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، هدفنا الأكبر هو رفع اسم النادي، فالمصري فريق له تاريخ كبير وجمهور كبير.

وأضاف "جابر": المصري لا ينقصه شيء للتتويج بالبطولات سوى توفيق المولى عز وجل، وتابع، الدوري هذا الموسم قوي وصعب جدًا، لكنه ممتع وليس له حسابات، ومن الممكن أن نشاهد مفاجآت بتتويج فريق غير الأهلي والزمالك، والحسم سيكون داخل الملعب.

وتابع ميدو جابر تصريحاته لبرنامج VIP: المصري قادر على الوصول للأدوار النهائية في الكونفدرالية، وإفريقيا كلها تعلم من هو النادي المصرى البورسعيدي، جماهيرنا أقوى داعم للفريق، ولا تمثل أي ضغط علينا، بالعكس هو خلفنا دائمًا وتدعمنا بكل ما لديها من قوة.

وواصل لاعب المصري البورسعيدي حديثه: علي ماهر مدرب كبير وصاحب خبرات، وأضاف لي الكثير على المستوى الشخصي، هو واحد من أفضل مدربي الكرة المصرية، ومبسوط جدًا برهانه علي للعب في الفريق وأشكره كثيرًا على ثقته، أما التونسي معين الشعباني، فهو مدرب كبير جدًا وله اسمه في الكرة الإفريقية، وأضاف لي الكثير مع سيراميكا كليوباترا واتمنى له التوفيق.

وفيما يخص إيهاب جلال رحمة الله عليه، اختتم ميدو جابر تصريحاته لبرنامج VIP، قائلا، الراحل كان مثل والدي تمامًا، شخص لا مثيل له، هو أول من اكتشفني وكان داعم كبير لي، وهو سبب في تواجدي إلى الآن بهذا المستوى في الملاعب.