نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي: كلفنا فريق من كبار المحامين لمتابعة موقف جماهير الفريق المحتجزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن عن آخر تطورات أزمة مشجعي الدراويش الأخيرة والتي شهدت احتجازهم بقسم شرطة النهضة.

وكلف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، خلال الأيام الماضية، فريق من كبار المحامين، لمتابعة موقف الشباب المحتجزين، من جماهير النادي، والدفاع عنهم والوقوف على آخر المستجدات وبحث كافة الحلول لضمان سرعة عودتهم لأسرهم.

وتم احتجاز عدد من جماهير الإسماعيلي بسبب شغبهم خلال مباراة الزمالك الأخيرة ببطولة الدوري العام.

وكان الإسماعيلي قد تلقى خسارة موجعة أمام نظيره الزمالك بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المحلي.