نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي يفجر مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة كبيرة تتعلق بالمدير الفني المحتمل لنادي الزمالك، في حال رحيل السويسري كريستيان جروس عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":

"كريستيان جروس يقترب من الرحيل عن الزمالك خلال فترة التوقف المقبلة، وكارتيرون يدخل بقوة ضمن المرشحين لخلافته."

نادر السيد يرفض رحيل جروس

في المقابل، رفض نادر السيد، نجم الكرة المصرية السابق وعضو اللجنة الاستشارية بنادي الزمالك، فكرة التخلي عن جروس في هذه المرحلة.

وفي حديثه لبرنامج "لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أكد نادر السيد أن استمرارية المدرب هي الخيار الأفضل، حيث قال:

"تعاقدنا مع جروس في منتصف الموسم، وليس منطقيًا رحيله بعد ثلاث أو أربع مباريات فقط. الأفضل استكمال التجربة حتى نهاية الموسم، خاصة أنه لم يتبقَّ سوى ثلاثة أشهر."

وأضاف:

"إذا تم تعيين مدرب جديد، من يضمن نجاحه الفوري؟ حتى ميكالي، لا يوجد ضمان لنجاحه مع الزمالك."