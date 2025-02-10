نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي يفاجئ الجماهير: لا أفكر في العودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار النجم البرتغالي جواو فيليكس، المعار من تشيلسي إلى ميلان لمدة ستة أشهر، جدلًا بتصريحاته الأخيرة حول مستقبله، حيث أبدى سعادته الكبيرة مع الروسونيري ورغبته في البقاء لفترة أطول.

وشهدت الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإيطالي فوز ميلان على إمبولي بهدفين دون رد، في مباراة أكد فيها الفريق تفوقه التام. وعلى مستوى جدول الترتيب، يحتفظ نابولي بالصدارة، يليه إنتر ميلان، ثم أتلانتا، فيما يأتي ميلان في المركز السابع.



وتحدث فيليكس عن انطباعه الأول عن ميلان قائلًا:

"التواجد في ميلان تجربة مختلفة تمامًا، تشعر بعظمة هذا النادي فور وصولك. لطالما كان كاكا قدوتي، وأشعر بسعادة غامرة هنا. إذا أتيحت لي الفرصة للبقاء بعد يونيو، فلن أتردد أبدًا."

وأضاف:

"رغم قصر المدة التي قضيتها هنا، إلا أنني أدركت مدى تميز هذا النادي. كنت أعلم مسبقًا أنه فريق كبير، لكن عندما تصبح جزءًا منه، تدرك حقًا لماذا يُصنّف من بين الأندية العريقة في أوروبا."