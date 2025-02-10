نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة غزل المحلة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقررة مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الكابتن محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول، للحديث عن مباراة الغد.



بدأ المران بجزء بدني خفيف للاعبين، ثم تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.



وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم بأحد الفنادق بعد إعلان الجهاز الفني عن قائمة اللاعبين لمباراة غزل المحلة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة.



ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم غدا الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.