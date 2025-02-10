نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل موقعة فاركو في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فاركو، حيث خاض مرانه الختامي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وفضّل الجهاز الفني، بقيادة السويسري كريستيان جروس، تقليل الحمل البدني للاعبين، حرصًا على جاهزيتهم البدنية وتجنبًا للإرهاق قبل اللقاء المرتقب.

وتركزت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث منح جروس تعليمات واضحة للاعبين، مع تصحيح بعض الأخطاء خلال الفقرة الفنية، لضمان تنفيذ الخطة بالشكل الأمثل في المباراة.

وفي إطار التحضيرات، دخل الزمالك معسكرًا مغلقًا ببرج العرب، استعدادًا للمواجهة المهمة أمام فاركو في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز، والتي ستقام غدًا الثلاثاء في تمام الرابعة عصرًا على استاد برج العرب.

وعلى صعيد آخر، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى الجولة 13 من دوري NILE لموسم 2024-2025، والتي تنطلق غدًا وتشهد مواجهات قوية بين فرق تسعى لتعزيز موقعها في الترتيب، وأخرى تطمح للمنافسة على اللقب.