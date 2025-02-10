نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الكولومبي أوسكار رويز يتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، تعيين الكولومبي أوسكار رويز رئيسًا للجنة الحكام المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ مهامه رسميًا في مارس المقبل، عقب مشاركته في معسكر الحكام إلى جانب ماسيمو بوساكا، مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفيما يخص باقي أعضاء اللجنة، لا يزال مصيرهم غير محسوم، مع احتمالية إجراء تعديلات على المهام خلال الفترة المقبلة.

ويُعد رويز ثالث رئيس أجنبي للجنة الحكام المصرية، بعد الإنجليزي مارك كلاتنبيرج والبرتغالي فيتور بيريرا.