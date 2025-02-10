نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات دور الـ8 ونصف نهائي كأس مصر 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات دور الـ8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2024/2025، والتي تنطلق يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، وسط ترقب جماهيري لمواجهات قوية بين الفرق المتنافسة.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ8 يومي 11 و12 مارس، على أن تُقام مواجهات نصف النهائي يومي 14 و15 مارس، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساءً.

مباريات دور الـ8

الثلاثاء 11 مارس:

الفائز من لقاء الزمالك ومودرن سبورت × سموحة – 9:30 مساءً

الجونة × سيراميكا كليوباترا – 9:30 مساءً



الأربعاء 12 مارس:

الفائز من لقاء بيراميدز والمقاولون العرب × إنبي – 9:30 مساءً

الفائز من لقاء غزل المحلة وفاركو × الفائز من البنك الأهلي والمصري – 9:30 مساءً

مباريات نصف النهائي

الجمعة 14 مارس:

الفائز من المباراة الأولى × الفائز من المباراة الثانية – 9:30 مساءً



السبت 15 مارس:

الفائز من المباراة الثالثة × الفائز من المباراة الرابعة – 9:30 مساءً

يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتنظيم البطولة وفق جدول زمني واضح، في ظل التنافس القوي بين الفرق المتأهلة، حيث تتجه الأنظار نحو المواجهات الحاسمة التي ستحدد أطراف المباراة النهائية.