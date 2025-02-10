نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ12 من دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها بشأن العقوبات الخاصة بالجولة الـ12 من دوري Nile، وذلك وفقًا للائحة المسابقة، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2024-2025.

تفاصيل العقوبات:

مباراة غزل المحلة × مودرن سبورت

غرامة مالية قدرها 10،000 جنيه على غزل المحلة بسبب تأخر نزول الفريق لأرض الملعب لمدة 4 دقائق قبل بداية المباراة.

إيقاف محمود أحمد محمود رزق (مودرن سبورت) مباراة واحدة، وتغريمه 5،000 جنيه بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

غرامة مالية قدرها 10،000 جنيه على مودرن سبورت بسبب تأخر نزول الفريق لأرض الملعب لمدة 4 دقائق قبل بداية المباراة.



مباراة سيراميكا كليوباترا × فاركو

إيقاف عبد الله مجدي عبد العظيم (سيراميكا) مباراة واحدة، وتغريمه 5،000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف جاستيس أرثر (سيراميكا) مباراة واحدة، وتغريمه 5،000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

غرامة مالية قدرها 5،000 جنيه على سيراميكا كليوباترا بسبب عدم تواجد جامعي الكرات في الوقت المحدد.

إيقاف محمود عماد محمود الحسيني (فاركو) مباراة واحدة، وتغريمه 5،000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.



مباراة سموحة × بيراميدز

إيقاف صلاح محمد أمين (سموحة) مباراة واحدة، وتغريمه 10،000 جنيه بسبب الطرد.

إيقاف أحمد سامي (مدرب سموحة) 3 مباريات، وتغريمه 20،000 جنيه لمحاولة الاعتداء على الحكم بعد انتهاء المباراة.

غرامة مالية قدرها 5،000 جنيه ولفت نظر للجهاز الفني لـسموحة بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

إيقاف أحمد سامي سعد (بيراميدز) مباراة واحدة، وتغريمه 5،000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

غرامة مالية قدرها 5،000 جنيه ولفت نظر للجهاز الفني لـبيراميدز بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.



مباراة حرس الحدود × إنبي

إيقاف محمد أشرف محمد توفيق (حرس الحدود) مباراة واحدة، وتغريمه 5،000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرحمن رضا جودة (حرس الحدود) مباراة واحدة، وتغريمه 5،000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد صبحي أحمد أمين (إنبي) مباراة واحدة، وتغريمه 2،500 جنيه لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

غرامة مالية قدرها 50،000 جنيه على إنبي بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات خلال المباراة.



مباراة الزمالك × الإسماعيلي

إيقاف ناصر ماهر عبد الحميد (الزمالك) 3 مباريات، وتغريمه 50،000 جنيه للاعتداء على لاعب الخصم دون كرة.

غرامة مالية قدرها 5،000 جنيه ولفت نظر لفريق الإسماعيلي بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.



مباراة الاتحاد × المصري

إيقاف خالد متولي عبد الحميد (المصري) مباراة واحدة، وتغريمه 5،000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.



مباراة البنك الأهلي × زد أف سي

إيقاف أحمد ربيع عطية (البنك الأهلي) مباراة واحدة، وتغريمه 5،000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف سعيدو سيمبوري (البنك الأهلي) مباراة واحدة، وتغريمه 5،000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.



تطبيق المادة 54 من لائحة المسابقة

أكدت الرابطة أنه سيتم تطبيق المادة 54 من لائحة دوري Nile لموسم 2024-2025، الخاصة بحالات الإنذارات المتكررة على الأجهزة الفنية، الإدارية، الطبية، واللاعبين.