نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أستون فيلا يضم موهبة قاسم باشا التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى أستون فيلا الإنجليزي، إجراءات التعاقد مع التركي ياسين أوزكان مدافع قاسم باشا، على أن ينتقل اللاعب إلى صفوف الفيلانس مع بداية الموسم القادم.

أستون فيلا يتعاقد مع التركي ياسين أوزكان

وكشف أستون فيلا عبر موقعه الرسمي، أن التركي ياسين أوزكان وقع اليوم الثلاثاء، على عقود انتقاله إلى الفيلانس حتى يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي، أن التركي أوزكان سيبقى حتى نهاية الموسم الحالي داخل جدران قاسم باشا، ثم ينتقل إلى صفوف الفيلا ابتداءًا من يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير، فإن قيمة صفقة انتقال المدافع التركي البالغ من العمر 18 عامًا إلى صفوف أستون فيلا بلغت 8 ملايين يورو.