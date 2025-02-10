نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 لاعبًا في قائمة سموحه لمواجهة بتروجيت غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن اختيار 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة بتروجيت المقرر لها فى الرابعة عصر غدا على ستاد بتروسبورت.

وضمت القائمة كلا من الهانى سليمان، حسين تيمور، عبد الرحمن عامر، محمد رجب الصافى، ميدو مصطفى، هشام حافظ، شريف رضا، دوكو دودو، محمد كونيه، إسلام عطيه، محمود صابر، عمرو السيسى، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونه، محمد متولى كناريا، محمد زيكا، أشرف مجدى، محمد سالم، صامويل امادو، على عمرو، مصطفى البدرى.

ويحتل فريق سموحه المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بينما يحتل بتروجيت المركز التاسع برصيد 14 نقطة.