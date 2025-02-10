إثارة ومنافسة فـي مهرجان البشائر لسباقات الهجن بأدم

كتب ـ سالم بن خليفة البوسعيدي:

بدأت صباح أمس بميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم منافسات مهرجان البشائر السنوي الثامن لسباقات الهجن لعام 2025 م، والذي يستمر حتى يوم السبت المقبل بمشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تضمن السباق في الفترة الصباحية إقامة 24 شوطا لفئة الحجائج لمسافة 4 كم وفاز بالشوط الأول الشبابية للهجانة السلطانية لمضمرها جاسم بن محمد العمري وفي الشوط الثاني فاز بالمركز الأول عشاق لمحمد بن حمد الجحافي أما الشوط الثالث ففاز شواهين لأحمد بن سعيد الحرسوسي.

أما الشوط الرابع ففازت به معزة لسالم العبد الوهيبي أما الشوط الخامس فكان من نصيب راهي لسعود بن علي الحبسي وفاز رام لبدر بن عبيد الجنيبي بالشوط السادس، بينما فاز بالشوط السابع تم لحياب بن سالم الجنيبي وحصل على المركز الأول في الشوط الثامن مجد لحمد بن محمد المالكي وفاز بالشوط التاسع أمجاد لعبدالله بن علي المبيحسي وفاز بالشوط العاشر راهي للحمدي بن سالم الدرعي بينما فاز بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر سيوف للحمدي بن سالم الدرعي وفاز بالشوط الثاني عشر شاهين لعلي بن سالم المالكي وحصل عزايم لمحمد بن علي الوهيبي على جائزة الشوط الثالث عشر أما الشوط الرابع عشر ففاز به رداد لعبدالله الغفيق غدير الوهيبي وفازت بالشوط الخامس عشر هجامه لحمد بن محمد الوهيبي أما الشوط السادس عشر ففاز به قماري لمهنا بن مبخوت محمد مسن وفاز بالشوط السابع عشر أفعال لحمد بن سالم ثعلوب الدرعي بينما فاز بالشوط الثامن عشر وفاز بالشوط الثامن عشر مكرم لعلي بن محمد حمد الوهيبي وحصل على المركز الأول في الشوط التاسع عشر فنون لعبيد بالعبد بن عامر الغفيلي أما في الشوط العشرين ففاز به ملهم لمحمد بن مبارك السعيدي وفاز العبور لمحمد بن سعيد المشايخي بالشوط الحادي والعشرين وفاز يثرب لسعود بن يوسف غانم أهلي بالشوط الثاني والعشرين أما الشوط الثالث والعشرين ففاز به الظبي ليوسف بن علي المغيري وفي الشوط الرابع والعشرين فاز شواهين لزايد بن سليمان القنوبي .هذا وسوف يقام اليوم 22 شوطا لفئة اللقايا لمسافة 5 كم خلال الفترتين الصباحية والمسائية.