سحب قرعة دور الثمانية لمسابقة درع الوزارة لكرة اليد وبعد غد مباراتان

تصوير ـ سعيد البحري :

سحبت يوم امس قرعة دور الثمانية لمسابقة درع الوزارة لكرة اليد الرابع عشر للموسم الرياضي 2024 /‏‏2025 م، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور نصر بن حمد الحسني عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات وأعضاء اللجنة وممثلي الاندية المتأهلة الى هذا الدور، حيث استهل سحب القرعة بكلمة ترحيبة ألقاها نصر الحسني اشاد فيها بالجهود الكبيرة التي بذلتها الاندية في مسابقات الاتحاد خلال هذا الموسم مقدم التهنئة إلى الفرق التي تأهلت الى دور الثمانية في مسابقة درع الوزارة، وتمنى لها التوفيق في مشوارها القادم، بالمسابقة بعدها تم سحب قرعة البطولة، وقد أوقعت القرعة نادي صلالة مع نادي مسقط، ويلعب مجيس مع نادي عمان ويلتقي صحم مع اهلي سداب ويتبارى نزوى مع السيب، حيث ستقام مباريات هذا الدور يوم 13 من الشهر الجاري باقامة مباراتين فقط ؛ هي مباراة صلالة ومسقط وصحم واهلي سداب وسيتم تحديد توقيت اقامتهما اليوم «الثلاثاء» أما مباراتا مجيس مع نادي عمان ولقاء نزوى مع السيب ستقامان عقب انتهاء منافسات البطولة الخليجية للاندية الـ 41 لابطال الكؤوس لكرة اليد لدول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها سلطنة عمان بضيافة نادي عمان خلال الفترة من 15 إلى 24 من الشهر الحالي . الجدير بالذكرأن لائحة البطولة تنص على اقامة مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب ( مباريات الكأس ) وفقا للاتي : يحصل على المركز الاول الفريق الذي يفوز في جميع المباريات ويحصل على المركز الثاني الفريق الخاسر في المباراة النهائية وتقام مباراة بين الفريقين الخاسرين في الدور نصف النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل خلال الوقت الاصلي للمباراة ولم يتم تحديد الفريق الفائز يطبق ما جاء بالقاعدة ( 2 ـ 2 ) من قواعد اللعبة الدولية .