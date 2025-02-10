فريق نخبة صور للدراجات الهوائية ينظم مسيرا رياضيا صحيا

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي: نظم فريق نخبة صور للدراجات الهوائية مسيرا رياضيا صحيا بالدراجات الهوائية لمسافة ما يقارب ١٨٠ كيلو مترا من ولاية صور إلى منطقة الطحايم بولاية جعلان بني بوحسن عبر الطريق الساحلي مشاركة منهم في مهرجان الطحايم الشتوي، وذلك بالتعاون مع مكتب محافظة جنوب الشرقية وإدارة التراث والسياحة بالمحافظة والجمعية العمانية للسرطان فرع محافظة جنوب الشرقية، وهدف المسير الرياضي الصحي إلى تعزيز ثقافة الرياضة واستخدام الدراجة الهوائية كنمط حياة صحية، وتوعية المجتمع بأهمية الوقاية من الأمراض، وإبراز جمال المواقع الطبيعية والسياحية بالمحافظة. وقد انطلق المسير الرياضي من أمام مسار الطينة بولاية صور مرورا بالمناطق الساحلية بنيابة رأس الحد وقرى الدفة والرويس والسويح وأصيلة ونيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي وصولا إلى منطقة الطحايم بولاية جعلان بني بوحسن مقر مهرجان الطحايم الشتوي، وشارك في المسير ما يقارب ٣٠ دراجا من فريق نخبة صور للدراجات الهوائية وتم خلال المسير توزيع مطويات توعوية عن مرض السرطان وتجنب مرض السكر والسمنة وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة إلى جانب مطويات للترويج السياحي للمحافظة.

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