تتويج فريق الغليلة بلقب بطولة كمز بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي: توج فريق الغليلة بطلا لبطولة كمز الرابعة لكرة القدم بعد فوزه على فريق القريحات بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي المصنعة رعاية جناب السيد قابوس بن فهيم آل سعيد وبحضور المهندس عبدالله بن سلطان المجيني وزهران بن علي السيابي مدير البطولة ورؤساء الفرق المشاركة في البطولة، وعقب انتهاء المباراة النهائية بفوز فريق الغليلة بهدف دون مقابل قام راعي الختام بتكريم اللاعبين المجيدين في البطولة، حيث حصل اللاعب عبدالله السعدي من فريق القريحات على جائزة أفضل لاعب وحصل لقمان السعدي من فريق الغليلة على جائزة أفضل حارس وحصل محمد السعدي من فريق القريحات على جائزة هداف البطولة، وحصل محمود الجلبوبي من فريق الغليلة على جائزة أفضل مدرب في البطولة، وحصل الإداري علي الوهيبي من فريق الساحل على جائزة أفضل إداري وحصل فريق الساحل على جائزة الفريق المثالي، بعدها تم تكريم فريق القريحات كوصيف البطولة بدرع تذكاري وميداليات فضية، وتتويج فريق الغليلة بطلا للبطولة وحصل على درع البطولة والميداليات الذهبية .

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