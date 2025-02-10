نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق أكرم توفيق: اللاعب أنهى اتفاقه مع الشمال القطري ولا نية لتجديد عقده مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد توفيق، الشقيق الأكبر لأكرم توفيق لاعب الأهلي، أن شقيقه حسم موقفه بعدم تجديد عقده مع القلعة الحمراء، نافيًا ما يُثار حول رغبته في إعادة التفاوض مع إدارة النادي للبقاء بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وفي تصريحات، أوضح محمد توفيق أن أكرم أنهى جميع التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى نادي الشمال القطري، مشددًا على أن ما يُشاع بشأن تراجع النادي القطري عن الصفقة لا يمت للحقيقة بصلة، وأن اللاعب سينضم رسميًا إلى فريقه الجديد فور انتهاء الموسم الحالي.

كما أشار إلى أن أكرم لم يطلب الجلوس مع مسؤولي الأهلي لمناقشة تجديد عقده، مؤكدًا احترامه للنادي وجماهيره، لكنه حسم قراره بالانتقال إلى الدوري القطري.

وأضاف أن نادي الشمال القطري متمسك بإتمام التعاقد، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن تراجعه عن ضم اللاعب، مؤكدًا أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات.

