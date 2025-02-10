نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسيميرو يقترب من الانتقال إلى الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل البرازيلي كاسيميرو مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فلامنجو يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم كاسيميرو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بولفايب البرازيلية"، فإن فلامنجو توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد على التعاقد مع كاسيميرو، خلال الفترة الحالية.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب البرازيلي سينتقل إلى صفوف فلامنجو على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وانضم اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا إلى صفوف المان يونايتد، صيف 2022، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، بمقابل 70 مليون يورو.

وخاض كاسيميرو مع مانشستر يونايتد، هذا الموسم 23 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 3 أهداف.