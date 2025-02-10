نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جروس مطمئن بعد تدعيم الزمالك ويعقد آماله على الوافدين الجدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشعر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، بحالة من الارتياح بعد أن استجاب مجلس الإدارة لمتطلباته الفنية خلال فترة الانتقالات الشتوية، من خلال إبرام أربع صفقات جديدة في مراكز مختلفة لدعم الفريق.

وجاءت التعاقدات وفقًا لرؤية جروس الذي طلب تدعيم بعض المراكز، لا سيما في خطي الدفاع والهجوم، حيث ضم الزمالك أحمد حسام من الجونة، ومحمود جهاد من فاركو، إلى جانب المغربي صلاح الدين مصدق من الزمامرة، والتونسي أحمد الجفالي من الاتحاد المنستيري.

وقدّم الثنائي محمود جهاد وأحمد حسام أداءً لافتًا في مباراة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي، مما جذب الأنظار إليهما، في حين يعقد الجهاز الفني آمالًا كبيرة على الثنائي مصدق والجفالي للمساهمة في عودة الفريق إلى سكة الانتصارات.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة فاركو في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز، في لقاء مرتقب يُقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب.