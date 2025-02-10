نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع ميكالي والإعلان بعد مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر موثوق داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب توصل لاتفاق مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي لتولي تدريب الفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

وقررت إدارة نادي الزمالك الاستغناء عن جروس بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة وتذبذب الأداء منذ توليه المهمة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" إلى أن المفاوضات مع ميكالي بدأت منذ عدة أيام ولاقى الأمر قبولًا من المدرب البرازيلي.

وأضاف المصدر أنه تم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا بعد مباراة القمة أمام الأهلي المقررة في 22 من الشهر الجاري.

واختتم المصدر بأن إدارة الزمالك كانت تخشى من دفع الشرط الجزائي في حال رحيل جروس، لكن في النهاية تم اتخاذ القرار بالاستغناء عنه بسبب تراجع نتائج الفريق.