نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد المرتقبة ويصف هجوم الملكي بـ "الاستثنائي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام ريال مدريد، في إطار منافسات ذهاب مباريات الملحق المؤهل لدور الـستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تقام بشكلها الجديد هذا الموسم.

مدرب مانشستر سيتي: نأمل في تحقيق أداء جيد أمام ريال مدريد

وتحدث مدرب السيتيزنز في المؤتمر الصحفي، عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، قائلًا، "مرحلة المجموعات، مرحلة خروج المغلوب دائمًا ما تكون صعبة، لم نلعب بشكل جيد في مرحلة المجموعات لذا نستحق أن نكون حيث نحن الآن. القرعة هي القرعة ونحن نقبل التحدي".

وأضاف، "نخوض المباراة الثانية خارج ملعبنا لأننا لم نكن جيدين بما يكفي في مرحلة المجموعات. لم نستحق ذلك، لتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر، الفريق، فريقنا، لديه شيء خاص ونأمل أن نتمكن غدًا من إثبات ذلك".

وواصل جوارديولا حديثه عن مواجهة فريقه أمام النادي الملكي، قائلًا "بالنسبة للعقد الماضي نعم، ربما، لأنه ليس من الطبيعي أن تلعب ضد نفس المنافس طوال الوقت، من حيث التاريخ، في دوري أبطال أوروبا، في النهاية لا يمكننا المقارنة بصراحة مع ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو برشلونة أو ميلان، هذا النوع من المجموعات، لقد كنا موجودين على مدار العقد الماضي. وفي السنوات الأخيرة، لعبنا ضدهم بالتعادل".

وأكمل حديثه، قائلًا "أعتقد أن كلا الفريقين عانى من مشاكل من حيث الإصابات خلال الموسم، أعتقد أن ريال مدريد يتعامل مع الأمر بشكل أفضل منا لأنهم ما زالوا في صدارة الدوري ويقاتلون ضد أتلتيكو مدريد. وهذا يظهر مرة أخرى الثبات الذي يتمتعون به، في النهاية، هم منافسون أقوياء. ونحن نعلم ذلك. لقد واجهناهم عدة مرات وكيف يقدمون أفضل ما لديهم في اللحظات الصعبة - نحن نعلم ذلك. بالطبع يتعين علينا تقديم مباراتين جيدتين للتأهل".

وأعرب جوارديولا عن أمله في تقديم مستوى جيد أمام ريال مدريد، قائلًا "لن أنكر مدى الثقة التي أتمتع بها مع اللاعبين الذين قدموا لنا هذا العقد المذهل، والفوز بالعديد من الأشياء واللعب بمستوى عالٍ، وأنا أعلم ما نحن قادرون عليه، بالطبع سنستعد اليوم مع الفريق لما سنواجهه ونأمل أن نتمكن من الأداء بشكل جيد".

وعن تقييمه العالي للاعبي خط هجوم ريال مدريد، أجاب مدرب مانشستر سيتي، "من المستحيل في 90/120/200 دقيقة السيطرة على هؤلاء اللاعبين. إنهم استثنائيون، كيف يتعاونون، الركض، القدرة على اللعب واحد ضد واحد، كيف يحتفظون بالكرة، كلهم ​​استثنائيون. الجميع يعرف ذلك، لذلك عليك تقليل هذا التورط قدر الإمكان، مع العلم أنه سيحدث، تقبله".

ويستعد مانشستر سيتي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره ريال مدريد على أرضية ملعب الاتحاد غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب مباريات الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لموسم 2024-2025.

