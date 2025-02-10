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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس للتتويج بمزيد من الألقاب واللعب في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك بعد توقيعه عقدًا لمدة موسم واحد مع فريق مونتيري المكسيكي.

راموس يتطلع إلى لقب جديد في كأس العالم للأندية

وقدمت إدارة النادي راموس، الذي سيبلغ 39 عامًا في مارس المقبل، لوسائل الإعلام.

وقال راموس في مؤتمر صحفي عقد بمدينة مونتيري، الواقعة شمال شرق المكسيك "لم أتعب من الفوز، لكنني لم آت إلى هنا للحديث عن إنجازاتي. لم أكن هنا من قبل، أريد أن أترك إرثا في المكسيك، لست هنا في رحلة، أنا هنا لمحاولة الفوز بألقاب جديدة".

ويشتهر نادي مونتيري باسم "رايادوس"، وهو أحد أقوى الأندية اقتصاديًا في المكسيك حاليًا.

ويمثل مونتيري كرة القدم المكسيكية في كأس العالم للأندية، التي تقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، في الولايات المتحدة الصيف المقبل، برفقة مواطنيه ليون وباتشوكا.

وبالإضافة للدوري المحلي، يتنافس مونتيري أيضًا في بطولة دوري أبطال كونكاكاف لأندية أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وأكد راموس "هذا الفريق لديه هامش نمو هائل، وسوف ينافس في بطولات محلية ودولية. إنها لحظة جيدة لجذب الانتباه".

وأضاف قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق "لقد كان قرارًا سهلًا".

ولم يشارك راموس، الذي كان ضمن صفوف منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم في 2010 بجنوب إفريقيا، في أي مباراة رسمية منذ مايو من العام الماضي عندما كان يلعب مع إشبيلية بالدوري الإسباني.

ورغم ذلك، لا يشعر راموس بالقلق بشأن التحدي الذي ينتظره، حيث قال "في كرة القدم لا يهم العمر، بل الأداء هو المهم. إن القدوم إلى هنا بعد مسيرة طويلة يظهر مدى الشغف الذي أشعر به لمواصلة الانتصارات".

كما توج راموس أيضًا بكأس الأمم الأوروبية عام 2012 مع منتخب إسبانيا بالإضافة لخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وأربع بطولات في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، الذي لعب في صفوفه لمدة 16 موسمًا.