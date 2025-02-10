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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد الإعلامي كريم رمزي، حالة التخبط الإداري التي يعيشها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، والتي غاب معها معرفة من هو صاحب القرار الحقيقي في القلعة البيضاء.

كريم رمزي ينتقد مجلس الزمالك ويتساءل: من يُدير النادي حاليا؟

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: رأينا تصريحات أيمن ممدوح عباس التي أكد خلالها أن الزمالك هو من يصنع اللاعبين ورفض حصول زيزو على مبالغ كبيرة من أجل ضبط غرفة الملابس، وحازم إمام رد موضحا أن رأيه شخصي ولا يُعبر عن وجهة نظر المجلس.

وأضاف كريم رمزي: أتساءل حاليا عمن يُدير نادي الزمالك هل هو مجلس الزمالك أم اللجنة التي عُينت أخيرا أم المحبين للنادي أم رجال الأعمال؟.

وتابع كريم رمزي: هناك تساؤلا أيضًا عن المتحدث باسم الزمالك هل هو الإعلامي أحمد سالم أم مجلس الإدارة أم أحد أعضاء المجلس أم اللجنة الجديدة؟.

وواصل رمزي: هذه هي مشكلة الزمالك ولا شك أن المجلس الحالي قدم الكثير من الأمور، لكن هناك بعض القصور خاصة في بعض الصفقات التي لم تُفد الفريق في ظل الحالة التي يُعاني منها النادي وعلى رأسهم ميشالاك وزياد كمال.

وأردف كريم رمزي: مشكلة الزمالك أنه لا يُدار بسيستم واضح ولا بمنظومة سليمة أو مؤسسة كبيرة، والكل أصبح يُبدي رأيه ويتخذ القرار.

وأكمل كريم رمزي: إذا كان الأمر كذلك فمن حق الجمهور أن يتدخل ويُبدي رأيه ويتخذ بعض القرار خاصة وأنه من وقف مع النادي دائما، لكن بكل تأكيد هذا الأمر ليس صحيح.

وأكد رمزي، أن الصحيح أن يكون مجلس الزمالك هو من يُدير النادي ومعه هيئة استشارية إذا أراد ومعه لجان معروفة وواضحة ومختصة، لكن ما يحدث الآن جعل هناك خللا واضحا.

واختتم كريم رمزي: هناك لغبطة واضحة وما يحدث يحدث بدافع حب، لكن يجب أن يكون هناك التدخل بنظام والمشكلات يُمكن حلها.

