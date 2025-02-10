نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكس سبورتس.. الزمالك يوقع مع رمضان صبحي.. شوبير يحكي القصة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع “دوت الخليج الرياضي” فقرة رياضية جديدة بعنوان "ميكس سبورتس"، تعرض للمتابعين وجبة يومية متنوعة من آخر أخبار الرياضة وقصصها المثيرة عبر الفيديوهات القصيرة “ريلز”، وتهدف الفقرة إلى تسليط الضوء على أبرز الأحداث والتطورات في عالم الرياضة، بأسلوب مشوق يجمع بين التحليل السريع والمعلومات الحصرية.

ونقدم في "ميكس سبورتس" محتوى متجدد يتناول ما وراء الأخبار، كواليس البطولات، وأخبار اللاعبين، وأهم المحطات الرياضية بأسلوب بسيط وجذاب يناسب جمهور الرياضة بمختلف اهتماماته.