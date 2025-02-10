الرياضة

ميكس سبورتس.. الزمالك يوقع مع رمضان صبحي.. شوبير يحكي القصة (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

ميكس سبورتس.. الزمالك يوقع مع رمضان صبحي.. شوبير يحكي القصة (فيديو)

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكس سبورتس.. الزمالك يوقع مع رمضان صبحي.. شوبير يحكي القصة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع “دوت الخليج الرياضي” فقرة رياضية جديدة بعنوان "ميكس سبورتس"، تعرض للمتابعين وجبة يومية متنوعة من آخر أخبار الرياضة وقصصها المثيرة عبر الفيديوهات القصيرة “ريلز”، وتهدف الفقرة إلى تسليط الضوء على أبرز الأحداث والتطورات في عالم الرياضة، بأسلوب مشوق يجمع بين التحليل السريع والمعلومات الحصرية.

ونقدم في "ميكس سبورتس"  محتوى متجدد يتناول ما وراء الأخبار، كواليس البطولات، وأخبار اللاعبين، وأهم المحطات الرياضية بأسلوب بسيط وجذاب يناسب جمهور الرياضة بمختلف اهتماماته. 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا