الرياضة

دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا سعيد بفوز فريقه على أنجيه ويشيد بأداء لاعبيه

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دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا سعيد بفوز فريقه على أنجيه ويشيد بأداء لاعبيه

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب روبرتو دي زيربي، مدرب أولمبيك مارسيليا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أنجيه بهدفين نظيفين في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا سعيد بفوز فريقه على أنجيه ويشيد بأداء لاعبيه

وأشاد دي زيربي بلاعبيه على صبرهم وتحكمهم في المباراة، مؤكدًا أنهم لعبوا "بأسلوب فريق كبير".

كما أشار المدرب الإيطالي إلى رضاه عن الطريقة التي تم بها تنفيذ الكرات الثابتة، حيث سجل الفريق هدفًا من ركلة ركنية، وهو الأول له هذا الموسم.

وعلى الرغم من الفوز، أكد دي زيربي أن العمل لم ينته بعد، حيث لا يزال الفريق أمامه 13 مباراة في الدوري.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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