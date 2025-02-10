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أحمد جودة - القاهرة - أعرب روبرتو دي زيربي، مدرب أولمبيك مارسيليا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أنجيه بهدفين نظيفين في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا سعيد بفوز فريقه على أنجيه ويشيد بأداء لاعبيه

وأشاد دي زيربي بلاعبيه على صبرهم وتحكمهم في المباراة، مؤكدًا أنهم لعبوا "بأسلوب فريق كبير".

كما أشار المدرب الإيطالي إلى رضاه عن الطريقة التي تم بها تنفيذ الكرات الثابتة، حيث سجل الفريق هدفًا من ركلة ركنية، وهو الأول له هذا الموسم.

وعلى الرغم من الفوز، أكد دي زيربي أن العمل لم ينته بعد، حيث لا يزال الفريق أمامه 13 مباراة في الدوري.