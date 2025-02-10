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أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الشارقة الإماراتي لكرة القدم مساء غد الثلاثاء مباراة مهمة للغاية وقوية ضد فريق الحسين إربد على استاد عمان الدولي بالعاصمة الأردنية عمان، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2.

الشارقة يلتقي الحسين إربد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2



وتأهل فريق الشارقة إلى هذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، في حين جاء الحسين إربد وصيفا في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط.

وتعتبر مباراة الغد هي الثالثة التي تجمع الشارقة مع فريق أردني في وقت قصير، حيث التقى الشارقة مع فريق الوحدات بالمجموعة الثالثة، تعادل في الأولى على استاد الشارقة 2/2، في الجولة الثانية، وفاز في الثانية 3 / 1، على استاد عمان الدولي في الجولة السادسة.

وقام الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة، بتجهيز مجموعة من اللاعبين ومنهم: كايو لوكاس وماجد حسن وخالد الظنحاني ومحمد عبدالباسط، ولوان بيريرا وعثمان كمارا وفراس بالعربي وبيرو وعادل تعرابت، من أجل تحقيق نتيجة في هذه المباراة.

ويحتل فريق الشارقة حاليا المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين في تراجع حدث مؤخرا للفريق تاركا قمة الدوري إلى شباب الأهلي بفارق 4 نقاط.

وفي الحسين إربد، يعيش الفريق معنويات عالية بعد أن توج بلقب السوبر المحلي، على حساب فريق الوحدات،ويقود الفريق المدرب البرتغالي جواو موتا.

ويملك الحسين إربد خيارات فنية متنوعة من اللاعبين المحليين والأجانب ومنهم، محمود الكواملة، مراد الفالوجي، أدهم القرشي، سليم عبيد، يوسف حسان، أنس بني ياسين، إيتالو سيلفا، محمد الداود، رجائي عايد، أحمد ثائر، مجدي عطار، وسيم ريالات، أحمد صبرة، سيف الدين درويش، عبدالجليل أجاجون، يوسف أبو جلبوش، عبد الله العطار، عبد العزيز نداي، وجوليو رومانيلي.

كما يلتقي في ذات اليوم فريق الخالدية البحريني مع فريق تركتور سازي تبريز الإيراني.

وتستكمل مباريات الذهاب لدور الـ16 بعد غد الأربعاء، حيث يلعب سيدني الأسترالي مع بانكوك يونايتد التايلندي ونام دين الفيتنامي مع سانفريس هيروشيما الياباني، والوحدات الأردني مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والوكرة القطري مع التعاون السعودي.

وتختتم مباريات الذهاب يوم الخميس المقبل، حينما يلتقي بورت أوثوريتي التايلندي مع جيونبك الكوري الجنوبي، وموانجثونج يونايتد التايلندي مع ليون سيتي سايلورز السنغافوري.