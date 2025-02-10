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أحمد جودة - القاهرة - من المتوقع أن يخوض خفيتشا كفاراتسخيليا أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتديا قميص باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما يلتقي فريقه الجديد مع فريق بريست غدا الثلاثاء.

كفاراتسخيليا يستعد لخوض مباراته الأولى مع سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويحل سان جيرمان ضيفا على بريست في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

واستعد متصدر الدوري الفرنسي للمباراة بالفوز 4 / 1 على موناكو؛ حيث شهدت تلك المباراة تسجيل كفاراتسخيليا أول أهدافه لسان جيرمان.

وانضم الجناح الجورجي من نابولي مقابل 70 مليون يورو (72 مليون دولار)، وفقا لما ذكرته التقارير، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وفور انضمامه لسان جيرمان في منتصف يناير، لم يكن يحق للفريق قيده في قائمة دوري أبطال أوروبا، حتى انتهاء منافسات مرحلة الدوري.

واختار لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، 20 لاعبا للمباراة أمام بريست، وشهدت القائمة غياب لاعب خط الوسط وارن زائير إيمري للإصابة.