نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كريستال بالاس ضد دونكاستر روفرز في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم عن موعد كريستال بالاس أمام نظيره فريق دونكاستر في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي



ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي عن موعد مباراة الكبار بين كريستال بالاس ودونكاستر في كأس الاتحاد الإنجليزي



موعد مباراة كريستال بالاس ودونكاستر في كأس الاتحاد الإنجليزي



ستقام اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير الجاري مباراة كريستال بالاس ونظيره فريق دونكاستر ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب "ايكو باور"



القنوات الفضائية الناقلة لمباراة دونكاستر وكريستال بالاس



سيتم نقل أحداث مباراة دونكاستر روفرز وكريستال بالاس عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس beIN Sports HD 3

وتقابل فريقي دونكاستر روفرز وكريستال بالاس من قبل في 9 مباريات، حقق كل فريق الفوز في 3 مباريات، بينما انتهت 3 مواجهات أخرى بالتعادل.

