الرياضة

طلب مفاجىء لكولر بسبب العش

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طلب مفاجىء لكولر بسبب العش

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مفاجىء لكولر بسبب العش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


كشف الإعلامي محمد شبانة أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي إستفسر من الإدارة عن موقف مصطفى العش مدافع الفريق الجديد عقب إنتهاء إعارته من نادي زد.


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن العش بعد ثلاث مباريات فقط من إنضمامه للنادي الأهلي استطاع إقناع كولر بإمكانياته.

وأضاف شبانة أن كولر طالب الإدارة بسرعة التوصل لاتفاق والتفاوض الآن مع إدارة نادي زد لضم اللاعب بصورة نهائية بعد نهاية الإعارة خوفا من دخول اندية أخرى لخطف اللاعب.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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