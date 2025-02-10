نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مفاجىء لكولر بسبب العش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد شبانة أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إستفسر من الإدارة عن موقف مصطفى العش مدافع الفريق الجديد عقب إنتهاء إعارته من نادي زد.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن العش بعد ثلاث مباريات فقط من إنضمامه للنادي الأهلي استطاع إقناع كولر بإمكانياته.

وأضاف شبانة أن كولر طالب الإدارة بسرعة التوصل لاتفاق والتفاوض الآن مع إدارة نادي زد لضم اللاعب بصورة نهائية بعد نهاية الإعارة خوفا من دخول اندية أخرى لخطف اللاعب.

