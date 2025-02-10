نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مصدر قريب من ميكالي يؤكد مفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ارتبط اسم البرازيلي روجيه ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق، بتولي مسؤولية قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إشارة لاقتراب رحيل السويسري جروس، مدرب الفريق الحالي.

ويعاني جروس داخل الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب عدم مساندة بعض أعضاء مجلس إدارة الفريق له، حيث انقسم المجلس بين مؤيد لقدومه ومعارض.

- حقيقة مفاوضات الزمالك وميكالي



وتواصل دوت الخليج الرياضي مع مصدر مقرب جدا من المدرب البرازيلي ميكالي:" والذي لم ينفي وجود مفاوضات حالية ولكن رفض الحديث عن أي تفاصيل، ليؤكد وجود مفاوضات فعلية في الوقت الحالي".

ومن المنتظر أن يواجه نادي الزمالك منافسه نادي فاركو، فى تمام الساعة الرابعة عصر غدا الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الفارس الأبيض فوزا هاما في الجولة الماضية أمام نظيره نادي الإسماعيلي، بهدفين دون رد.

ويذكر أن نجح مسؤولي الفارس الأبيض في حسم 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأول، حيث تعاقد مع الرباعي، محمود جهاد لاعب وسط فاركو، أحمد حسام مدافع الجونة، صلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة المغربي وأحمد الجفالي جناح الاتحاد المنستيري التونسي.

