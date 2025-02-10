نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في ذهاب مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات البلاي أوف من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على المان سيتي، مساء غدًا الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات ذهاب مرحلة البلاي أوف من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ميندي – أسينسيو – تشواميني – فالفيردي

خط الوسط: مودريتش – كامافينجا - بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس – مبابي – رودريجو

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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