نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في ذهاب مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، لمواجهة القمة أمام ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب مرحلة البلاي أوف من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

يستضيف الفريق السماوي ضيفه الملكي، مساء غدًا الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات ذهاب مرحلة البلاي أوف من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول – دياز – أكانجي – نونيز

خط الوسط: سيلفا – كوفاسيتش – دي بروين

خط الهجوم: سافيو – هالاند - فودين

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

