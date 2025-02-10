تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بريست في ذهاب البلاي أوف من دوري أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة بريست، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب مرحلة البلاي أوف من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست

ينزل الفريق الباريسي ضيفًا ثقيلًا على بريست، مساء غدًا الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025 على ملعب "فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات ذهاب مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بريست

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- ويليام باتشو- نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز- لي كانج إن- فيتينها.

خط الهجوم: برادلي باركولا- عثمان ديمبلى - خفيتشا كفاراتسيخليا.

وتنقل مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

