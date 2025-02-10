إنتر ميلان يتعاقد مع صفقة جديدة من الدوري الكرواتي

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أحمد جودة - القاهرة -

أنهى إنتر ميلان إجراءات التعاقد مع الكرواتي بيتر سوتشيتش، على أن ينتقل اللاعب إلى صفوف الأفاعي الإيطالية مع بداية الموسم القادم.

إنتر ميلان يتعاقد مع بيتر سوتشيتش

واجتاز اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 21 عامًا، الفحوصات الطبية صباح اليوم الإثنين، تمهيدًا للتوقيع بشكل رسمي على عقود انضمامه للإنتر قادمًا من دينامو زغرب.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الإيطالية، فإن إنتر ميلان سيدفع 14 مليون يورو كدفعة ثابتة، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمدفوعات مكافآت محتملة، مع وجود بند يسمح لدينامو زغرب بالحصول على نسبة من اللاعب في المستقبل.

وأضافت التقارير، أن بيتر سوتشيتش سيبقى حتي نهاية الموسم الحالي داخل جدران دينامو زغرب، ثم ينتقل إلي صفوف إنتر ميلان ابتداءا من يونيو 2025.

ويحتل الأفاعي وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة من 23 مواجهة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الفريق الجنوبي نابولي، والذي يمتلك في رصيده 54 نقطة، من 24 مباراة.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة نارية أمام نظيره فيورنتينا، اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، في إطار منافسات الكالتشيو لموسم 2024-2025.

