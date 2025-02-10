نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة إنتر ميلان وفيورينتينا وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

تعادل إنتر ميلان مع ميلان بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما فاز فيورنتينا على جنوى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 51 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل فيورنتينا المركز السادس برصيد 42 نقطة.

موقف إنتر ميلان وفيورينتينا في جدول الدوري الإيطالي

احتل إنتر ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 94 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مبارتين.

في حين احتل فيورنتينا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 60 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 12 مباراة.

موعد مباراة إنتر ميلان وفيورينتينا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وفيورينتينا يوم الإثنين 10 فبراير 2025 على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة إنتر ميلان وفيورينتينا عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم بلال علام بالتعليق على أحداث المباراة.

